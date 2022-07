Giffoni Sei Casali, Munno nomina la nuova Giunta: ecco i nomi

Nel corso del primo consiglio comunale di insediamento tenutosi ieri, presso l’aula consiliare di Giffoni Sei Casali, il sindaco eletto Francesco Munno ha nominato i componenti della Giunta comunale che lo affiancheranno in questo secondo mandato amministrativo.

Ecco nomi e deleghe

Si tratta di: Giuseppe Sica (vicesindaco e assessore con delega alla Pianificazione territoriale e programmi, Servizi Cimiteriali, Patrimonio e Comunicazione Istituzionale); l’assessore Angelina Di Muro si occuperà di Politiche Sociali, Politiche per la Salute, Rapporti con le Parrocchie; all’assessore Mario Russo sono state affidate le deleghe in materia d Servizi Manutentivi, Associazionismo, Volontariato, Protezione Civile; all’assessore Orsola Mele le deleghe relative a Istruzione, Cultura, Attività Produttive. Inoltre, con successivi provvedimenti, il primo cittadino ha provveduto ad affidare ulteriori deleghe ai seguenti consiglieri comunali. Rosaria Schettini: Transizione ecologica (ambiente, sviluppo sostenibile, cura del verde pubblico), Innovazione Tecnologica, PNRR; Carmine Sica: Politiche per la Sicurezza Urbana, Decoro e Arredo Urbano, Agricoltura, Caccia; Isabella Manfredelli: Contenzioso, Personale, Turismo e Sport; Giuseppe Alfano: Servizi di Raccolta Differenziata, Polizia Locale, Rapporti con Enti e Istituzioni.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Munno: “Non mi stancherò mai di ringraziare gli elettori che con la loro fiducia mi consentiranno di governare questo territorio anche per il prossimo quinquennio. Una giunta la cui voglia di lavorare e le qualità professionali dei singoli sono ben amalgamate dall’intero gruppo di maggioranza”.