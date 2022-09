Politiche 2022, Casciello (Azione): "Continuare con l'agenda Draghi"

"L'agenda Draghi è l'unico argine al populismo". Non ha dubbi Gigi Casciello, candidato di Azione al Senato nel collegio uninominale di Salerno, che fa il punto della situazione in vista del rush finale della campagna elettorale che porterà al voto del 25 settembre.

Che campagna elettorale è stata?

"Questa campagna elettorale mi ha confermato che ho fatto la scelta giusta, cioè non stare nella coalizione che ha mandato a casa l'italiano più stimato del mondo: Mario Draghi. Una scelta scellerata nel momento più drammatico nella vita del Paese dal dopoguerra ad oggi. Tutto si avvertiva tranne la necessità di fare una campagna elettorale. Ed i cittadini aspettavano ben altri provvedimenti. Per questo motivo noi diciamo: continuiamo con l'agenda Draghi. Fdi, dal canto suo, ha fatto il mestiere più facile del mondo, cioè l'opposizione, senza assumersi la responsabilità di governare con le altre forze politiche. Letta, invece, conferma di essere fuori dal mondo, fra amatriciane ed altre cose".

Quali sono le priorità che porterà in parlamento?

"Innanzitutto portare avanti quanto fatto dal ministro Carfagna in questi mesi e completare il Contratto Istituzionale di Sviluppo, che vede impegnati 140 su 158 Comuni nella sola Provincia di Salerno per quasi 300 milioni di euro. Parliamo di questioni importantissime per recuperare il gap fra Sud e Nord. Tutto ciò senza dimenticare l'importanza di investire su istruzione e sanità".

Come si convincono gli indecisi?

"Abbiamo già sperimentato cosa vuol dire fare un voto di protesta con i vari Toninelli, Lezzi, Bonafede e Di Maio. Mi pare evidente che questo non sia il momento per un voto di protesta né per un voto a destra, che ci porterebbe fuori dall'Europa. La posizione di Giorgia Meloni e della Lega mi sembrano evidentemente fuori dalla logica europea. Questo mi preoccupa molto e la dice anche lunga sulla tenuta flebile della coalizione di centrodestra. Per questo dobbiamo cercare di fare in modo che Draghi continui a governare".