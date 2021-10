"Sistema Salerno" su "Non è l’Arena" di Giletti, una ristoratrice: "Scomparso il voto mio e dei miei familiari"

Presunti voti scomparsi, a Salerno: Rita Mazzotti, ristoratrice di Salerno, candidata al consiglio comunale con Sarno sindaco Rinascita, ieri sera, a La 7 nella trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti ha reso nota una grave denuncia. “Nel mio seggio è sparito il mio voto, quello di mio padre, quello della mia famiglia", ha detto la ristoratrice. Nello studio televisivo, anche l’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco alle recenti elezioni comunali a Salerno, legale di Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio. Occorrerà verificare se e dove ci siano estati errori nel conteggio dei voti.

Il commento sul servizio di La7 da parte di Mario Polichetti, segretario provinciale, vice segretario regionale e coordinatore nazionale per il comparto Sanità dell'Udc:

"Non ricordiamo di aver mai assistito in politica ad uno spettacolo più squallido e diseducativo di quello inscenato a La 7 in "Non è l'Arena" di Massimo Gilletti ieri sera. Vale a dire la sceneggiata tragicomica di uno sconfitto alle ultime elezioni amministrative al comune di Salerno che, dopo aver provato ad utilizzare senza successo a proprio favore pezzi di un sistema a dir suo corrotto, una volta sconfitto, strumentalizza in maniera squallida quello stesso sistema, umiliando ingiustamente una intera città che è lontana da queste dinamiche perverse e negative. Ci auguriamo che questo modo di fare politica non trovi la approvazione della gente che ha ben altri problemi da affrontare e risolvere nella quotidianità.

Siamo convinti che questo modo di fare politica non porti a nessun risultato concreto se non a quello di esasperare gli animi già tesi e che, spenti i riflettori, la frustrazione e l’impotenza dei più prendano il sopravvento su tutto. La politica è una cosa seria se fatta con passione, serietà e moderazione ed ha il compito di provare a risolvere i problemi della società e di promuovere il bene comune. Le sconfitte vanno accettate con eleganza e maturità e da esse bisogna avere la forza di ripartire avendo come obiettivo il benessere sociale, la prosperità ed il bene di tutti".