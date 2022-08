Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GIORNATA DEL DONO DEL SANGUE DOMENICA 28 AGOSTO 2022 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 10.30 PRESSO LA PIAZZA DEL COMPLESSO EX TABACCHIFICIO CENTOLA - VIA GIACOMO BUDETTI PER POTER EFFETTUARE LA DONAZIONE BISOGNA ESIBIRE UN DOCUMENDO D IDENTITA ED IL C.F. AL FINE DI ATTENERCI ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE PER IL COVID 19 I DONATORI DOVRANNO ATTENDERE IL PROPRIO TURNO MANTENENDO UNA DISTANZA NON INFERIORE AL METRO E MUNITI DI MASCHERINA . INLTRE, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, BISOGNA PRENOTARE LA FASCIA ORARIA TELEFONANDO AL 089233600 LUNEDI MARTEDI ORE 15:30_18.30_ E 17.00_ 19.00 VENERDI ORE 9.00_10.30) I RISULTATI DELLA ANALISI VERRANNO SPEDITI VIA EMAIL DALL OSPEDALE CHE RICEVE LA UNITA DI SANGUE. CHI HA EFFETTUATO IL VACCINO PER COVID19 DEVE RISPETTARE UN PERIODO DI SOSPENSIONE DI ALMENO 50 GIORNI DALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE