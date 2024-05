Giornata Internazionale contro l’Omotransfobia: parla la senatrice Anna Bilotti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omotransfobia, desidero ribadire con fermezza il mio impegno, e quello del Movimento 5 Stelle, nella lotta contro ogni forma di intolleranza e discriminazione. Secondo il Rapporto Arcigay 2023, gli episodi di violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ+ continuano a essere un problema significativo in Italia. Questo è inaccettabile e richiede un intervento immediato per proteggere la dignità e la sicurezza di ogni individuo. Le istituzioni devono agire con determinazione per contrastare l’omotransfobia e promuovere una cultura di rispetto e accettazione reciproca. La difesa dei diritti umani non deve essere una questione di parte, ma un impegno collettivo e trasversale finalizzato a costruire una società in cui ogni individuo possa vivere liberamente e senza paura. Oggi più che mai, è necessario unirci per garantire che nessuno subisca discriminazioni o violenze a causa della propria identità o orientamento. Il nostro Paese deve essere un luogo sicuro e accogliente per tutti". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti in occasione della Giornata Internazionale contro l'Omotransfobia che ricorre oggi, venerdì 17 maggio.