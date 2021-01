Elezioni comunali 2021, i Giovani Democratici pronti a sostenere i candidati del Pd

La direzione provinciale dei Giovani Democratici di Salerno ha inviato una nota all'attenzione dell'onorevole Piero De Luca e del segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano inerente il sostegno ai sindaci uscenti (in particolare del capoluogo) e disponibilità per le prossime elezioni amministrative di candidatura nelle liste del partito.

“Le idee camminano sulle gambe degli uomini” E noi abbiamo intenzione di continuare a camminare fianco a fianco col Partito Democratico, anche e soprattutto durante le importanti battaglie che da qui a breve dovremo affrontare nella tornata amministrativa! Da qualche mese i Giovani Democratici della provincia di Salerno hanno svolto il loro 4° congresso provinciale, coinvolgendo tanti giovani, rinnovando gli organismi interni e riconfermandomi come segretario provinciale con la mozione “Sempre dalla stessa parte”. Anche noi abbiamo subito la fuoriuscita di diversi militanti dal partito, ma pian piano stiamo avvicinando e motivando tanti ragazzi provenienti dai diversi Comuni della nostra provincia. L’impegno intrapreso 4 anni fa, che porteremo avanti, ci vedrà lavorare su tematiche importanti e di interesse per una intera generazione troppo spessa distante, sfiduciata e lontana dalle istituzioni. Dall’ambiente alla cultura, dalla scuola all’associazionismo, alle politiche europee. Lo faremo condividendo idee e proposte col Partito Democratico, con la piena fiducia dei suoi organismi di garanzia e di rappresentanza. In questi anni il governo regionale e le amministrazioni a guida PD in provincia di salerno hanno palesemente fornito ottimi risultati sui territori anche e soprattutto in questo periodo storico così particolare e problematico. Sosterremo con forza, pertanto, la ricandidatura di chi tanto di buono ha fatto per le nostre città, in primis il sindaco uscente del comune capoluogo Vincenzo Napoli. Troppo spesso ci sentiamo lontani dalle istituzioni, avvertendole distanti e disinteressate. Durante la mia esperienza amministrativa, di contro, ho potuto constatare come avere un rappresentante giovane (anagraficamente e per idee) avvicini di molto le giovani generazioni, rendendole partecipi. Come militanti siamo consapevoli che è fondamentale impegnarsi per il proprio territorio e che il futuro, nonché il presente, appartengono a noi. Per questo motivo siamo pronti a scendere in campo a sostegno del PD e della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative! Con questo documento intendiamo formalmente mettere a disposizione le nostre idee e le nostre forze per le prossime elezioni, con un percorso condiviso e per una piena rappresentanza politica.

Cordiali saluti,

Federica Fortino

Segretario GD Federazione di Salerno

Documento condiviso dalla direzione provinciale GD Salerno