Il salernitano Marco Mazzeo (GD): "Ecco due ottime notizie per i giovani"

“Grande soddisfazione per la presentazione dell’emendamento al Decreto obbligo vaccinale over 50 per prevedere la distribuzione gratuita di mascherine ffp2 a tutti gli studenti nonche' a tutto il personale docente e amministrativo nelle scuole primarie e secondarie, di ogni ordine e grado.Grazie all’impegno dell’Onorevole Piero De Luca, Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati”.

Lo afferma Marco Mazzeo, Vice Segretario Giovani Democratici della Campania. “Inoltre, l’Onorevole Piero De Luca ha presentato, insieme all’On. Chiara Gribaudo, un apposito emendamento al Decreto Milleproroghe per prorogare fino al 31 dicembre 2023 la garanzia per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani. È un sostegno importante per aiutare tante ragazze e tanti ragazzi a pianificare un progetto di vita autonoma, a costruirsi un futuro.

Due ottime notizie”.