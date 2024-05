Coordinamento giovani Noi Moderati: Angela Rosato nel direttivo provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nell’ambito della programmazione delle attività politiche in ausilio e coadiuva zione a supporto del dipartimento di Noi Moderati di Salerno, il Segretario Provinciale del movimento giovanile Carotenuto Valter, su indicazione del vice Segretario Provinciale e Cittadino di Scafati Nappi Eliodoro, ha nominato quale componente del direttivo Provinciale e Cittadino di Scafati la Dott.ssa Rosato Angela. «Il primo tassello per la costruzione del gruppo dei giovani di Noi Moderati è stato posizionato, la nomina come vice segretario provinciale del coordinamento giovanile assegnata ad Eliodoro Nappi e la nomina in qualità di componente del direttivo provinciale assegnata alla dottoressa Angela Rosato è la dimostrazione di come il gruppo si stia formando con persone brillanti e determinate, pronte a lavorare su idee serie e concrete – ha dichiarato il coordinatore provinciale dei Giovani Valter Carotenuto - Un ringraziamento a Luigi Cerruti per aver investito e creduto su noi giovani guidandoci per la nostra crescita. Il futuro è nostro ed il futuro è con Noi Moderati. Insieme si vince». «Una squadra che cresce giorno dopo giorno, presente sul territorio, pronta a confrontarsi, a recepire suggerimenti e a dare spazio a noi giovani. Non posso che essere onorata per questa scelta, ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli per l’importante lavoro portato avanti fino ad oggi sul territorio e per la grande attenzione rivolta a noi giovani e un ringraziamento a Luigi Cerruti, sempre presente», ha dichiarato Rosato Angela.