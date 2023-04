Elezioni a Giungano, Sabrina Palumbo sfida Giuseppe Orlotti: ecco le liste

E’ stata presentata, stamattina, la lista civica “Giungano Ora! Unione e Rinnovamento” guidata dalla candidata sindaco Sabrina Palumbo per le elezioni comunali di Giungano in programma il 14 e 15 maggio. I componenti della lista sono: Luigi Orlotti, Maria De Lucia, Amedeo Santoro, Gerardo Monzo, Angelo Quaglia, Salvatore Oliva, Giovanna Romeo, Giuseppe Vaina, Giuseppe Orlotti e Ilario Russo.

Il commento

“Con la presentazione della lista si apre, ufficialmente, la campagna elettorale e nelle prossime settimane avrete modo di capire cosa abbiamo in serbo per il futuro di Giungano – spiega la candidata sindaco Palumbo – Nei prossimi giorni, inaugureremo a Giungano paese la sede elettorale perché riteniamo che la politica vada fatta tra la gente, con la gente, per saggiarne i bisogni e le idee. Faccio un grande ringraziamento alla mia squadra che mi ha spinto a fare questa esperienza perché animata dallo stesso amore per la nostra comunità. Infine, un grande in bocca al lupo al sindaco uscente Giuseppe Orlotti ed alla sua squadra affinché sia un confronto politico rispettoso, dignitoso e ricco di contenuti”.

Ls sfida al sindaco uscente

Giuseppe Orlotti sarà sostenuto dalla lista “Giungano Democratica” con i candidati consiglieri Rinaldo Colangelo, Sonia De Piano, Vincenzo Guida, Angelo Manganelli, Teresa Paola Marrone, Marco Paolantonio, Loredana Renna, Franco Russomando, Carmelo Verdevalle, Gildo Verdevalle.