Elezioni a Giungano, presentata la lista “Giungano Ora! Unione e Rinnovamento”

E’ stata presentata, ieri sera, presso il ristorante-pizzeria “Tre Monti” di Giungano, la lista civica “Giungano Ora! Unione e Rinnovamento” a sostegno della candidata sindaco Sabrina Palumbo. Dopo l’inaugurazione della sede elettorale, in piazza Vittorio Veneto, entra nel vivo la campagna elettorale in vista del voto in programma il 14 e 15 maggio. “Ho raccolto un appello silenzioso, ma costante, di tanti cittadini che mi hanno chiesto di scendere campo per dare un contributo fattivo al territorio e di mettere al servizio di questa comunità, dove sono nata e dove vivo, le competenze maturate in un’intensa attività professionale” ha spiegato la candidata Sabrina Palumbo, al termine della presentazione.

La presentazione

Idee chiare anche sui programmi amministrativi da parte della squadra guidata dall’avvocatessa cilentana. “Turismo, mobilità sostenibile, politiche sociali, cultura, sono tanti i punti programmatici che vogliamo sviluppare per Giungano - ha aggiunto Sabrina Palumbo - Una delle priorità è sicuramente però la riconversione del centro sportivo in una struttura medico/sanitaria così come sarà fondamentale il rilancio del comparto turistico-ricettivo”. Ad animare la sua passione per la politica il legame indissolubile con il compianto papà nonché sindaco di Giungano e Capaccio Paestum, Franco Palumbo. “Gli insegnamenti di mio padre sono i punti cardini non solo della mia educazione, ma sono anche alla base della mia attività e del mio impegno politico”.

La candidata sindaco ha, infine, rivolto un invito ai cittadini di Giungano: “Voglio invitare la comunità ad animare il proprio spirito critico, a non votare sulla base delle logiche che hanno governato la politica locale fino a questo momento, ad avere un pensiero libero ed a votare sulla base di programmi, di progetti, perché solo così possiamo far crescere il nostro territorio”. La lista completa è composta da Maria De Lucia, Gerardo Monzo, Salvatore Oliva, Giuseppe Orlotti, Luigi Orlotti, Angelo Quaglia, Giovanna Romeo, Ilario Russo, Amedeo Santoro e Giuseppe Vaina.