Salerno: entrano altri cinque consiglieri comunali, i nomi

Entrano cinque nuovi consiglieri a Palazzo di Città, a Salerno. Sono stati “ripescati” tra i primi non eletti delle liste dell’esecutivo: in Campania Libera subentrano ai neo eletti assessori Packy Memoli e Alessandro Ferrara, Salvatore Telese e poi c'è una new entry che è Arturo Iannelli.

Nella lista Salerno con Paola De Roberto, neo assessore alle Politiche sociali, c'è il rientro di Gianluca Memoli, mentre per la lista Popolari e moderati, entra in consiglio Barbara Figliolia. Nel Psi, con l’ingresso di Massimiliano Natella, subentra Tonia Willburger, assessore uscente alla Cultura. Infine, la carica di presidente del consiglio comunale potrebbe toccare ai Progressiti per Salerno, in particolare all'ex assessore Dario Loffredo.