Giunta Regionale della Campania: ecco cosa è stato deliberato

Si è riunita stamattina, la Giunta Regionale della Campania. Diverse, le delibere approvate: per iniziare, sono stati stanziati 9,6 milioni per il finanziamento di ulteriori 11 interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza delle strade della rete regionale. Inoltre, è stata prorogata fino al 31 giugno 2021 la concessione degli indennizzi integrativi regionali da erogare ai proprietari di animali abbattuti perché infetti da patologie per le quali sussiste l'obbligo di abbattimento. Stanziati altri 10 milioni.

I fondi

Approvata, poi, la delibera con cui la Giunta programma fino a 100 milioni per progettazioni definitive ed esecutive per interventi prontamente cantierabili da finanziare con il nuovo ciclo di programmazione. Infine, via libera anche al Piano regionale per la non autosufficienza e programmati ulteriori fondi per favorire il funzionamento delle strutture e delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini con disabilità.