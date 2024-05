Pontecagnano, 17 alberi abbattuti: Bisogno scrive al ministro Pichetto Fratin

Il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, ha provveduto a presentare un’interrogazione indirizzata al sindaco ed all’assessore ai Lavori Pubblici per conoscere le motivazioni che hanno portato all’abbattimento di 17 alberi nel piazzale antistante l’ex asilo “Maria Pia di Savoia”, oggi sede distaccata del settore Lavori Pubblici del Comune di Pontecagnano Faiano. Nell’interrogazione si chiedono i dettagli e lo studio, con data antecedente al taglio degli alberi, che certifichi la pericolosità o la presenza di malattie nelle piante abbattute. Contestualmente Bisogno ha inviato una lettera al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sollecitando un suo intervento "visto che l'abbattimento di questi alberi è avvenuto in assenza di una chiara comunicazione e trasparenza da parte dell'amministrazione comunale". "Al ministro – spiega Bisogno – ho chiesto un'indagine approfondita su questo episodio per valuti la possibilità di adottare misure per il ripristino dell'area verde danneggiata. È necessario fare luce su un abbattimento avvenuto senza spiegazioni chiare o comunicazione adeguata da parte dell’amministrazione comunale. È nostro imperativo dovere assicurare che simili episodi non si ripetano".

La lettera

Egregio Ministro Pichetto Fratin,

mi rivolgo a Lei in qualità di Consigliere di opposizione del Comune di Pontecagnano Faiano, già candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative, per esprimere la mia profonda preoccupazione e per sollecitare un Suo intervento in merito a un grave episodio verificatosi sul nostro territorio.

Il 29 aprile 2024 diciassette alberi maturi sono stati abbattuti senza giustificazione adeguata nell'area dell'ex asilo "Maria Pia di Savoia", attualmente sede degli uffici comunali dei Lavori Pubblici. Questa azione non solo ha privato la nostra comunità di un prezioso spazio verdi, ma ha altresì inflitto un danno significativo all'ecosistema locale e alla biodiversità della zona.

L'abbattimento di questi alberi è avvenuto in assenza di una chiara comunicazione e trasparenza da parte delle autorità comunali, suscitando sgomento e disapprovazione tra i cittadini. Al momento non è stata fornita alcuna spiegazione convincente che possa giustificare un gesto di tale portata, né sono state presentate valutazioni d'impatto ambientale che avrebbero potuto precedere una decisione così drastica. In qualità di rappresentante dell'opposizione, sento il dovere di far luce su questo atto irresponsabile e di richiedere l'intervento del Suo Ministero per assicurare che episodi simili non si ripetano in futuro. È essenziale che vengano preservati i polmoni verdi nelle nostre città, soprattutto in un'epoca in cui la lotta contro i cambiamenti climatici e la salvaguardia della nostra biodiversità richiedono azioni concrete e immediate.

Chiedo, quindi, che il Ministero intraprenda un'indagine approfondita su questo episodio e valuti la possibilità di adottare misure per il ripristino dell'area verde danneggiata, nonché per il rafforzamento della legislazione in materia di tutela degli spazi verdi urbani.

Confidando nella Sua sensibilità e attenzione per queste problematiche, La ringrazio anticipatamente per l'attenzione e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o collaborazione che possa essere di supporto alla Sua valutazione.