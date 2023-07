"I lavori non sono neanche iniziati". È quanto afferma il consigliere comunale di Città Pubblica Giuseppe Bisogno, che attacca il sindaco Lanzara sulla questione relativa ai lavori in via Flavio Gioia, arteria che collega l'Aversana alla Sp175 Litoranea.

La nota

"Lo scorso 8 maggio - scrive Bisogno - in piena campagna elettorale, il sindaco si recò in via Flavio Gioia, dove a suo dire erano in corso i lavori di allargamento della carreggiata e di rifacimento del manto stradale per un milione e mezzo di euro. Questa mattina, due mesi dopo quell'annuncio 'sentimentale', ho deciso di effettuare un sopralluogo in via Flavio Gioia per verificare lo stato dell'arte e purtroppo sono stato costretto a constatare che i lavori non sono neanche iniziati se non per permettere al sindaco di scattare qualche foto per la sua realtà virtuale, allo stesso modo di quanto è successo in via Verdi. L'arteria in questione, inoltre, utilizzata da molte persone per raggiungere la litoranea, versa in uno stato di degrado che mette a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Come se non bastasse 'a funtana r'amennola, di cui tanto si preoccupava il sindaco, è stata completamente fagocitata dall'erba così come tutte le aree a bordo carreggiata, che risultano totalmente prive di manutenzione. Chiedo al sindaco: come mai l'inizio dei lavori è stato datato 8 maggio? Perché a distanza di due mesi non vi è alcun cantiere su via Flavio Gioia? Perché sulla strada in questione non è stata effettuata la benché minima manutenzione? Come detto già in passato, non mi meraviglia tutto ciò visto come è stata condotta la campagna elettorale dall'attuale sindaco. Peccato che a pagare sia la comunità tutta, privata delle minime condizioni di sicurezza. Almeno quelle, in litoranea, dovrebbero essere garantite". Bisogno ha annunciato che presenterà un'interrogazione a risposta scritta al sindaco "per chiedere chiarimenti immediati".