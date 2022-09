Giuseppe Conte a Salerno: "Le altre forze politiche stanno preparando una restaurazione"

"Un po' tutte le altre forze politiche si stanno predisponendo a una vera e propria Restaurazione". È quanto affermato da Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, nel corso di un comizio a Salerno tenutosi ieri sera. "Chi ci voleva fuori - ha spiegato l'ex premier - voleva ritornare alla politica del passato, ai privilegi dei politici, ai politici che non rispondono alla magistratura, ai politici che si sentono al di sopra dei cittadini. Questo non lo permetteremo mai".

Il programma

Oltre a ribadire che "abbiamo realizzato l'80% delle cose previste dal programma", Conte si è soffermato sul caro bollette: "Stiamo pagando un prezzo molto alto e lo stanno pagando le famiglie e le imprese lo stallo, anche sul piano interno dove ci sono state misure assolutamente insufficienti e inadeguate. Addirittura la tassazione sugli extraprofitti si e' rivelata una norma scritta male che non sta portando nelle casse dello Stato le risorse preventivate. Tutto questo sta danneggiando famiglie e imprese. È una delle ragioni principali che ci ha spinto a non poter piu' condividere oltre una corresponsabilità di governo.

Sanità

"La sanità - ha aggiunto Conte - sta soffrendo per le liste lunghissime per gli esami diagnostici. Il più delle volte occorrono mesi e mesi per gli esami diagnostici piu' semplici, figuratevi quelli piu' complessi. In più tanti Pronto Soccorso sono in difficolta si fanno delle file pazzesche. Ecco perché ho parlato di medicina territoriale".