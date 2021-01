La salernitana Giuseppine Zarra è la nuova Ambasciatrice d'Italia a Sofia

Giuseppina Zarra la nuova Ambasciatrice d'Italia a Sofia. A seguito del gradimento del Governo bulgaro, la Farnesina rende nota la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri. Zarra è nata a Salerno il 18 marzo 1966 e inizia la sua carriera al MAECI nel 1991, dapprima presso il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e in seguito presso la Direzione Generale Affari Economici, dove segue i rapporti bilaterali con i Paesi del Medio Oriente, dell'Africa del Nord e del Golfo.

La carriera

Svolge il suo primo incarico all'estero presso l'Ambasciata d'Italia a Sofia, Bulgaria, dal 1994 al 1998. Successivamente presta servizio in qualita' di Primo Segretario e poi Consigliere all'Ambasciata d'Italia ad Ottawa, Canada, dal 1998 al 2002. Dal 2015 al 2018 ricopre l'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dal 2018 assume l'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro per gli Affari Europei. Dal 2006 al 2009 e' Primo Consigliere presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, responsabile per le tematiche del peacekeeping e peacebuilding, in particolare durante il biennio dell'Italia in Consiglio di Sicurezza 2007-2008. Rientra al MAECI, dove dal 2010 al 2015 e' capo dell'Ufficio I della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, occupandosi di cooperazione multilaterale in ambito economico, finanziario e nel settore dei trasporti. Dal 2013 assume anche le funzioni di Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale. Dal 2015 al 2018 ricopre l'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dal 2018 assume l'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro per gli Affari Europei. Nel 2019 torna alla Farnesina, presso la Direzione Generale per l'Unione Europea, in qualita' di Coordinatore Nazionale per la strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP). Nel 2011 e' stata nominata Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica.