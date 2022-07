Governo, Adelizzi (Ipf): “Conte vuole scioglimento Camere, Italia al collasso”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“A quanto pare gli appelli alla responsabilità, che continuano ad arrivare da ogni parte della società, finiranno per cadere nel vuoto. Spiace davvero molto. Soprattutto per i tanti amici parlamentari, tuttora schierati tra le fila del partito di Conte, che in buona fede credono di andare all’opposizione per riguadagnare consenso e invece prima della fine della prossima settimana assisteranno stupiti allo scioglimento anticipato delle Camere”. Così Cosimo Adelizzi, responsabile organizzativo per la rete territoriale di Insieme per il Futuro. “Nel voto a settembre non ci sarebbe nulla da temere, se non fosse che stando al quadro economico e geopolitico attuale bloccherebbe per mesi l’azione della settima potenza del mondo e condurrebbe l’Italia al collasso sociale e finanziario più duro di sempre”, conclude il parlamentare