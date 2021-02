Governo Draghi, la salernitana Mara Carfagna nominata ministro per il Sud

E’ l’unico esponente della provincia di Salerno. Per Carfagna è la seconda esperienza in un Ministero: dal 2008 al 2011 è stata ministro alle pari opportunità del Governo Berlusconi IV. E’ stata, tra l'altro, promotrice della legge sullo stalking

C’è anche la salernitana Mara Carfagna nel Governo Draghi. L’attuale vice presidente della Camera dei Deputati, esponente nazionale di Forza Italia e fondazione dell’associazione Voce Libera, è stata nominata ministro per il Sud e la Coesione sociale.

Il precedende incarico

E’ l’unico esponente della provincia di Salerno. Per Carfagna è la seconda esperienza in un Ministero: dal 2008 al 2011 è stata ministro alle pari opportunità del Governo Berlusconi IV. E’ stata, tra l'altro, promotrice della legge sullo stalking in Italia.

Gli altri ministri