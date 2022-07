Governo in crisi, Iannone (FdI) a De Luca: "Perchè non ha firmato appello Pd per Draghi? Se ne vergogna?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"A De Luca voglio ricordare che il disastro lo abbiamo visto già con tutti i governi del suo Pd. Lo critica sempre tra un’elezione e l’altra ma poi fa sempre campagna elettorale quando si vota. È ormai carta conosciuta. Se non capisce le soluzioni proposte da Giorgia Meloni dovrebbe almeno comprendere di chi è la paternità dei problemi. E per finire, perchè De Luca non ha firmato insieme ai suoi sindaci l’appello per Draghi? Se ne vergogna un pò?".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania