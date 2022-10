Governo Meloni, tra i viceministri spunta il nome di Edmondo Cirielli (FdI)

Ci sarà posto per Edmondo Cirielli nel Governo di Giorgia Meloni che, ieri mattina, ha tenuto la prima riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Nessun incarico di ministro ma qualcosa bolle in pentola per il fedelissimo della provincia di Salerno, punto di riferimento del partito in Campania.

L'indiscrezione

Per l’ex Questore della Camera dei Deputati (già presidente della Commissione Difesa ed ex presidente della Provincia di Salerno) si prospetta, stando alle voci che arrivano da Roma, la nomina a vice ministro degli Esteri, con una delega legata al Made in Italy ed al Commercio verso i paesi stranieri. Un ruolo istituzionale di rilievo (al fianco del ministro degli esteri Antonio Tajani) alla luce, soprattutto, della guerra in Ucraina e della crisi economica che sta coinvolgendo l'Europa e non solo.