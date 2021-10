Cirielli (FdI): “De Luca attacca Meloni per sviare l’attenzione dai suoi disastri”

“Il presidente De Luca continua ad attaccare Giorgia Meloni per sviare l’attenzione dai suoi disastri. Anche oggi, durante il suo monologo televisivo, ha insultato la nostra leader dicendo sciocchezze e difendendo le scelte inconcepibili del Governo Draghi anche sul Green Pass”. Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli replicando al governatore della Campania che ha definito la leader della destra "maestrina saputella che racconta stupidaggini" sul Green Pass.

“De Luca, invece, avrebbe dovuto spiegare perchè l’unica cosa in cui continua ad essere bravo è saltare la fila per fare il vaccino; perché la Campania è stata una delle regioni più drammaticamente colpite dalla pandemia e perchè è stata coinvolta dagli scandali della mala gestione dei fondi Covid. Su tutto questo continua a tacere. Così come sulla recente inchiesta giudiziaria che ha travolto il Comune di Salerno in cui sono coinvolti suoi fedelissimi. Come sempre, però, lui non vede, non sente ma parla a sproposito. Insomma, prima di insultare e dare lezioni agli altri, improvvisandosi maestro che quando non può più dare il cattivo esempio pensa di dare buoni consigli, De Luca si faccia un esame di coscienza e guardi in casa propria. Da lui, FdI e soprattutto la nostra leader Meloni non hanno nulla da imparare” conclude Cirielli.