Green pass e contagi, Cirielli: "Imbarazzante e politicamente ignobile quanto dichiarato da De Luca contro Meloni e Salvini"

“Imbarazzante e politicamente ignobile quanto dichiarato dal governatore De Luca durante una delle sue deliranti dirette Facebook. Trovo irragionevole e del tutto infondata l’accusa di ipocrisia nei confronti di Salvini e Meloni ma soprattutto fuori luogo da parte del presidente De Luca, che ha rappresentato e rappresenta la principale causa del disastro sanitario campano, per non parlare della sua gestione scriteriata dell’emergenza Covid in Campania.

L’aumento dei contagi non è legato certamente alla possibilità costituzionale di poter manifestare pubblicamente il proprio dissenso ma principalmente al fatto che la maggior parte dei partecipanti ai cortei non indossa la mascherina. Quindi il problema riguarda più il rispetto delle regole (e il ministro Lamorgese fino ad oggi si è dimostrata completamente impreparata), regole che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto. Ma le regole per manifestare devono valere per tutti”.