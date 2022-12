Grotte di Castelcivita e Pertosa, Cascone: "La Regione ha stanziato i fondi"

“Nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania approvato ieri in Consiglio regionale, sono stati accolti due emendamenti da me proposti al Capo afferente gli Interventi per le politiche culturali e volti a erogare un contributo straordinario per i Parchi regionali e uno per le Grotte di Castelcivita e Pertosa.” Lo scrive il consigliere regionale della lista "De Luca presidente" e presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone.

I dettagli

Obiettivo dei due emendamenti - spiega - "è garantire la tutela e la valorizzazione delle aree, sia quelle protette di particolare interesse ambientale e turistico che quelle delle Grotte di particolare interesse geologico, nonché favorire lo sviluppo turistico e la gestione del patrimonio culturale immateriale dei Parchi e delle Grotte, sostenendone la gestione amministrativa oggi in difficoltà a causa di criticità pregresse". Per l’attuazione di ciascun contributo sono stati stanziati 100mila euro per il 2023 mentre per i successivi anni si provvederà con la legge di bilancio, con l’impegno per i Parchi regionali di potenziare ulteriormente le risorse. "Ringrazio i colleghi del Consiglio che hanno colto il valore delle due proposte esprimendo la volontà di sostenere lo svolgimento delle attività dei Parchi e delle Grotte in ogni materia di rilevante interesse culturale e ambientale" conclude Cascone.