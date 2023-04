Forum dei Giovani, il Psi presenta una mozione: "Dall'opposizione inutile strumentalizzazione"

“Da opposizione inutile strumentalizzazione. Propongono soluzioni già adottate dall’amministrazione". Parola del gruppo consiliare del Partito Socialista, che questa mattina ha protocollato una mozione per attivare tutte le procedure necessarie affinché si dia piena attuazione alla delibera del Consiglio Comunale - la numero 49 del 2007 – attraverso la quale si istituiva a Salerno il Forum dei Giovani. Non solo: la richiesta al Comune è anche quella di attivarsi, qualora si rendesse necessario – per l'entrata in vigore di nuove normative - per aggiornare il regolamento/statuto già approvato dal Consiglio Comunale.

La replica

Un'occasione per replicare alle parole dell'opposizione, che nel consiglio comunale di mercoledì ha criticato duramente la condotta dell'amministrazione in merito alla questione Forum dei Giovani. “L’opposizione – spiega il coordinatore cittadino del Psi, Luigi Di Martino - quando parla del Forum dei Giovani, dimentica che la sua istituzione e il relativo regolamento/statuto furono votati all’unanimità dal Consiglio Comunale. E fu approvato, anche e soprattutto con i voti di chi allora, come oggi, è ancora all’opposizione. Pertanto, la proposta di questi giorni del centrodestra – conclude Di Martito - risulta inutile perché chiede ciò che già c’è”. “La nostra mozione - aggiunge il capogruppo, Filomeno di Popolo - è stata presentata al fine di fare chiarezza sulla vicenda da tempo oggetto di inutili strumentalizzazione da parte dell’opposizione. Siamo certi che su questo argomento – continua Di Popolo - ci sarà una ampia discussione che coinvolgerà soprattutto la maggioranza, che oggi, come nel 2007 (essendo la stessa coalizione di governo) è impegnata a garantire la più ampia partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e politica della città.”