Hub Piana del Sele, Zes e Nuovo Svincolo Autostradale: convegno Pd ad Eboli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La ZES rappresenta un pilastro fondamentale nell’ambito della strategia di attrazione investimenti e un volano di sviluppo e benessere per il nostro territorio sul quale le nostre comunità hanno ampie e legittime aspettative. Ma non può esserci sviluppo senza infrastrutture adeguate. Per questo motivo i Circoli Cittadini del Pd di Eboli e Battipaglia hanno promosso un incontro di approfondimento dal titolo “Hub Piana del Sele, ZES e nuovo svincolo autostradale” che si terrà lunedì alle ore 16.00 presso la sala Ritz di Eboli.