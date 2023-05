"La Campania è prima per la disoccupazione": Iannone all'attacco contro De Luca

“I dati Istat 2023 conclamano il più grande fallimento di De Luca cioè quello sul lavoro. La Campania è la prima regione per numero di disoccupati finendo per essere la maglia nera d’Italia davanti a Calabria e Sicilia. Il mondo straordinario che vede il governatore De Luca non esiste in nessun settore della vita dei cittadini: sempre i peggiori in tutti gli indicatori sociali ed economici e lo dicono tutte le classifiche stilate da organismi indipendenti".