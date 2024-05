Scontro De Luca-Don Patriciello, Iannone all'attacco: "De Luca aiuta la Camorra, la Schlein tace?”

“Se De Luca non si rende conto che attaccare e sfottere chi combatte la camorra significa aiutarla allora vuol dire che non è nelle condizioni di reggere l’Istituzione che dovrebbe rappresentare". Queste le pesanti parole del Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, segretario di Presidenza della Commissione Antimafia., nei confronti del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo la replica di quest'ultimo alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, intervenuta a difesa di Don Patriciello. Il sacerdote napoletano era stato preso di mira a suon di battute dal presidente della Campania durante la sua consueta diretta del venerdì: il prete anti-Camorra era stato paragonato a Pippo Baudo.

"E’ fuori dal mondo il suo fare, è inaccettabile attaccare una persona come Don Patriciello. Noi siamo con lui per quello che è e per quello che rappresenta. De Luca si è prestato a fare l’autore di definizioni per la camorra. La Schlein tace?”, conclude Iannone.