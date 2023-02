Sanità, Iannone contro De Luca: "Vuole i medici dalla Meloni che governa da 4 mesi?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“De Luca deve avere pietà di se stesso. Sta finendo in maniera ingloriosa. Vuole i medici dalla Meloni che governa da 4 mesi, come se i medici si fabbricassero come ghiaccioli. Ma in questi anni di governo del suo PD dov’era? Quando il figlio deputato ha votato contro la proposta di FdI di togliere il numero chiuso facendo valere come sbarramento il primo anno di laurea cosa gli ha detto? Ormai De Luca è il bazar delle scuse che sono finite più dei medici”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.