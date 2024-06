Risoluzione vertenza Fos, Iannone (Fdi): "Grazie al ministro Urso"

“Il sito di Battipaglia della Fos del Gruppo Prysmian sarà reindustrializzato salvando di fatto i 278 posti di lavoro. L’ennesimo grande risultato ottenuto dal Governo Meloni a favore dei lavoratori e del loro reimpiego attraverso progetti credibili e soprattutto duraturi. Ringrazio, in particolare, il ministro Urso e il Sottosegretario Bergamotto per il lavoro di questi mesi. Come da mio impegno assunto a novembre 2023 con le rappresentanze sindacali della Fos di Battipaglia, il Ministro Urso convocò subito il tavolo di crisi presso il Ministero. Una situazione difficile generata dalla mancanza di politiche protezioniste della produzione di fibra di qualità da parte dei governi a trazione Pd che hanno creato il disastro che ha coinvolto anche lo stabilimento di Battipaglia. Siamo sempre stati dalla parte dei lavoratori della Fos di Battipaglia, vicini alle ansie delle loro famiglie e come Parlamentare del territorio ho fatto tutto quello che potevo per aiutarli. Abbiamo lavorato con grande rispetto umano pensando di fare solo il nostro dovere. Di pagliacci e pagliacciate ne abbiamo viste molte in questi mesi soprattutto da parte di coloro i quali non sono stati capaci di fare nulla quando erano al governo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio della provincia di Salerno.