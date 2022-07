Iannone (FdI): "Fiero di essere stato il militante di destra che sono sempre stato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale per le Politiche 2022, lancia un messaggio ed annuncia anche, a breve, un resoconto della sua attività al Senato dal Maggio 2018 ad oggi. “In questi quattro anni” scrive Iannone, ” ho cercato di fare del mio meglio per onorare il sostegno degli Amici che determinarono la mia elezione al Senato della Repubblica nel 2018. Ricordo ogni momento che ho vissuto: dall’emozione del primo giorno all’angoscia dei giorni in cui gli Italiani erano chiusi in casa ed io mi recavo a Roma in auto per essere in aula combinato come un UFO tra mascherina con la valvola e guanti igienici usati per la ristorazione, dallo studio dei tanti provvedimenti passati nella mia commissione fino all’esplosione di gioia per la caduta del Governo Draghi. Anni molto intensi con il rammarico di aver sacrificato molto gli affetti personali e quasi ogni tempo per svaghi personali. Nessuna vacanza ne’ d’estate ne’ d’inverno da 4 anni. Ne è valsa la pena? Per me era doveroso esserci sempre per l’Italia e per il mio Partito. Del merito delle cose avremo modo di parlarne nei prossimi giorni quando presenterò un mio resoconto pubblico ma la cosa di cui vado più fiero è di essere rimasto il militante di destra che sono sempre stato e che sempre sarò a prescindere dalle stagioni della vita politica. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato, da vicino e da lontano, con parole e con silenzi, con sguardi e con gesti.”