Iannone (Fdi): "Grazie al ministro Lollobrigida per la costante attenzione nei confronti della provincia di Salerno"

“Ancora una volta il Ministro Lollobrigida è stato, insieme al viceministro Cirielli, sul nostro territorio. Nella Piana del Sele, poi a Sarno e poi a Baronissi per la nostra Agricoltura d’eccellenza. Siamo grati per il suo impegno continuo che vale tantissimo sui nostri territori. Ricordo che solo pochi mesi fa ha visitato anche Cetara per esprimere vicinanza e sostegno a tutti i pescatori ed in particolare alla prima flotta tonniera d’Italia. Con i candidati alle Europee Alberico Gambino ed Ines Fruncillo, i Candidati a Sindaco Emanuele Sica, Giovanni Cocca e Tony Siniscalco, tutti i candidati al consiglio comunale di Capaccio-Paestum, Sarno e Baronissi siamo impegnati in una entusiastica campagna elettorale per il nostro Leader Nazionale Giorgia Meloni Candidata Capolista alle Europee. Siamo certi che i risultati tangibili del Ministro Lollobrigida ci daranno una spinta decisiva per sfrattare la sinistra dalla maggioranza che Governa l’Europa ma anche De Luca e il PD dalla Regione Campania e dagli Enti locali”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore Antonio Iannone, Parlamentare del Collegio salernitano e Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.