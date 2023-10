Iannone (Fdi): "De Luca vuole le dimissioni di Sangiuliano? Dovrebbe lasciare lui per le scene del Ruggi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Incredibile che De Luca chieda le dimissioni di Sangiuliano quando a dimettersi dovrebbe essere il governatore per le scene da lager dell’Ospedale Ruggi. Si sa che De Luca è un moralista senza morale e ormai sembra quel pianista che continua a suonare mentre il Titanic affonda. È rimasto solo nelle sue convinzioni secondo le quali può permettersi di raccontare bugie anche a se stesso”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione contro il Ministro della Cultura in merito al teatro San Carlo.