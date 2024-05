Europee, Iannone: "L'Unisa non si trasformi nel comitato elettorale di Sibilio dei 5 Stelle"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno non consenta l’inopportuno utilizzo dell’Ateneo. Giungono più segnalazioni che il candidato Sibilio dei 5 stelle confonda i momenti della didattica con quelli elettorali. L’Ateneo deve rimanere un luogo dedicato allo studio e libero da strumentalizzazioni politiche. Curioso che chi ha sempre predicato corretti comportamenti pubblici poi se ne dimentichi all’occorrenza per elettorali motivi personali. Se dovessero ripetersi episodi proporrò un’interrogazione al Ministro Bernini”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

