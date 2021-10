Iaquinandi: "Incontro con Gori S.p.a per una maggiore collaborazione tra società e comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Martedì 5 ottobre, insieme al Sindaco Carmela Zuottolo e al Consigliere Gerolamo Oliva, ho incontrato i vertici dell'azienda Gori - ha dichiarato Marco Iaquinandi, vicesindaco di San Marzano sul Sarno - per discutere dei sistemi gestionali delle reti sulle strade che interessano il nostro territorio, dell'allaccio del sistema fognario e della gestione delle fontane pubbliche.San Ma

Un incontro - ha precisato il vicesindaco - che serve per migliorare il sistema di gestione idrica e dare una maggiore efficienza: vogliamo superare eventuali criticità e garantire una migliore offerta alla nostra cittadinanza. Credo - ha concluso Marco Iaquinandi - che l'obiettivo di questa amministrazione sia l'eccellenza per i nostri cittadini: ringrazio la Gori S.p.a per la collaborazione e la volontà di voler collaborare con noi per garantire tale servizio alla cittadinanza.