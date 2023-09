I.C. Giosuè Carducci, parla il commissario di Noi Moderati per Capaccio Paestum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Da mamma, insegnante e commissario cittadino di Noi Moderati Capaccio Paestum, vorrei spezzare una lancia a favore del nostro Primo Circolo Capaccio capoluogo, I.C. Giosuè Carducci: sono giorni che assistiamo a un teatrino non proprio bello di urlatori che vogliono dire la loro sulla decisione dell’Istituto Comprensivo in questione, di voler adottare per tutti gli alunni iscritti in ogni ordine e grado, di una divisa scolastica, per fare avere nell'istituto una forma di decoro e uguaglianza, tra gli alunni". Parla così Teresa Basile, commissario di Noi Moderati per Capaccio Paestum in merito alle polemiche di questi giorni che vanno a penalizzare un intero istituto scolastico. «Non entriamo nel merito del giusto o sbagliato, ma vorrei esprimere la mia solidarietà alla Dirigente Scolastica, in quanto è sicuro che il tutto sia stato vagliato con oculatezza e approvato dal Consiglio d'Istituto, che in ambiente scolastico è sovrano, e anche per chi si lamenta del costo troppo alto dei capi che compongono la divisa, è certo che siano stati valutati i vari preventivi (almeno tre) e che il Consiglio d'istituto, abbia scelto quello che andasse a vantaggio anche economicamente per il bene di tutti gli alunni – ha aggiunto la Basile - Consigliamo a chi nutre dubbi nei confronti dell'operato della scuola, di fare una semplice richiesta degli atti a riguardo; mi metto a disposizione per poter trovare insieme una soluzione, si agisce nel bene di tutti e per via di legge. Bisogna sempre avere fiducia nelle nostre Istituzioni».