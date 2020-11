Identità di Popolo: "Salerno ha bisogno del suo aeroporto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le ultime notizie riguardanti il via libera per il completamento della pista dell'aeroporto di Salerno, tornano a far accendere il dibattito su una delle più controverse opere della nostra terra.

“Salerno ha bisogno del suo aeroporto- afferma il portavoce di Identità di Popolo Andrea Antonio Sabatino- sarebbe un grandissimo punto di svolta, per poter avere la possibilità di espandere sia il suo turismo sia, rappresentando un notevole impulso, l'espansione del commercio, soprattutto se inserito all'interno di un più ampio contesto di infrastrutture interportuali che possano consentire all'aeroporto di diventare la base logistica per lo smistamento delle merci e dei turisti, di tutta la zona della provincia sud, della Basilicata e dell'alta Calabria.”

“Il nostro territorio- prosegue Sabatino- è produttore di tantissime eccellenze agroalimentari di grandissimo rilievo che potrebbero avere una collocazione immediata in diversi mercati internazionali, creando così i presupposti perché Salerno diventi il polo del commercio agroalimentare del sud Italia.”

“Camminando su un doppio binario- aggiunge Sabatino- sarebbe possibile immaginare un aeroporto che, specialmente nel periodo estivo, si concentri sul turismo, ma che abbia una grande vocazione all'esportazione di merci anche come esportazione di un brand, di un modo di vivere la vita, di una serie di prodotti unici che farebbero conoscere Salerno ed il suo immenso territorio ovunque nel mercato dell’Europa continentale fino alla Russia, essendo i mercati di riferimento più prossimi geograficamente, e quindi raggiungibili in un lasso di tempo che permetterebbe di poter spostare facilmente anche merci molto deperibili.”

“A nostro avviso- conclude il portavoce della comunità militante- questo significherebbe creare intorno alla nostra città e alla nostra provincia, un interesse molto più ampio, autonomo e specifico, che si alimenterebbe della fama e della reputazione del suo stesso lavoro e della sua stessa produzione, insomma un decollo vero e proprio dopo anni di attese e inattività.”