Cava de' Tirreni, l'associazione "Identità+Tradizione": "Pronti per una proposta civica e moderata"

Identità+Tradizione pronta per una proposta politica civica e moderata in vista delle prossime elezioni comunali.



L‘aggregazione associativa Identità+Tradizione - nel ribadire il proprio dissenso circa le scelte operate dall’attuale Amministrazione comunale guidata dal sindaco Servalli, manifestato sin dalle ultime elezioni amministrative che la videro protagonista con una propria autonoma lista- afferma sempre più la convinzione, maturata nel tempo, della necessità di concorrere ad una proposta politica civica e moderata in vista delle prossime elezioni comunali.



In questa prospettiva, Identità+Tradizione vuole essere tra i protagonisti di un progettodi città che veda coinvolto il mondo delle professioni, le associazioni del terzo settore, il volontariato. Identità+Tradizione è convinta che bisogna andare oltre gli steccati dei partiti e delle coalizioni, inragione del fatto che il panorama politico cittadino è politicamente asfittico, incapace di interpretare compiutamente i reali bisogni e le aspettative della maggioranza dei cavesi.



Identità+Tradizione è pronta quindi a dialogare con chiunque ha a cuore in concreto le sorti dellanostra città, le sue tradizioni, i suoi valori, e guardi lontano, al futuro, andando oltre la miopia politica di chi ci governa attualmente ma anche di quanti, sia pure all’opposizione, non sembranotuttora in grado di guardare in prospettiva.



Identità+Tradizione con il suo intero direttivo lancia l’appello a quanti, uomini di buona volontà, vogliono lavorare per dare il buongoverno alla città senza timore di andare a sconvolgere l’attuale grigio e piatto panorama politico cittadino.