Il sindacato Uspp della polizia penitenziaria incontra la lega Salvini premier

Nella data di ieri (15/09/2020),in S.Egidio del Monte Albino, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’USPP (unione sindacale polizia penitenziaria) e i rappresentanti della “LEGA SALVINI PREMIER” delle persone di Ciro Auricchio, segretario regionale (USPP polizia penitenziaria), i delegati Asile Giuseppe,Gianluca Malapelle,Giuseppe Longobardi,L’europarlamentare Lucia Vuolo e Annapia Strianese,candidata alle regionali per la “LEGA SALVINI PREMIER”.L’incontro si è tenuto per suggellare la collaborazione tra le due organizzazioni,che da anni si battono per migliorare le condizioni lavorative e vivibilità della polizia penitenziaria all’interno degli istituti di pena. Nonché un impegno comune di collaborazione per l’imminente tornata elettorale. Il sindacato USPP, si schiera pubblicamente al fianco della “LEGA SALVINI PREMIER”e della sua candidata Annapia Strianese, per rafforzare quell’impegno comune a favore del corpo di polizia penitenziaria.