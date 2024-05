Fondi di Coesione, Vietri (FdI): “Governo mantiene impegno con Campania, è De Luca a creare tensioni” 

“Il governatore della Campania De Luca gioisce inutilmente. Il Consiglio di Stato non ha fatto altro che confermare un termine di quarantacinque giorni per la conclusione dell’istruttoria, in modo da arrivare alla definizione dell’Accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione. In altre parole, rispetto a poche ore fa, non è cambiato assolutamente niente”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Su questa vicenda De Luca continua a mettere in scena una commedia che, in questi mesi, non ha portato ad alcun risultato. Il Governo Meloni – come ha ribadito il Ministro Fitto – sta lavorando con la massima attenzione non solo per investire in tempi rapidi le risorse destinate a Bagnoli, ma per addivenire alla definizione complessiva dell’Accordo per la Coesione con la Regione Campania nei modi e nei tempi giusti. Quindi, De Luca è inutile che continui a fare polemiche e a cercare nemici da attaccare. Fino ad oggi, chi ha avvelenato il clima e creato tensioni tra Regione e Governo è stato soltanto lui” conclude Vietri.