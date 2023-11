Impianti sportivi a Cava, Cirielli (FdI): “Il Comune faccia chiarezza sulle spese della gestione"

“Le politiche per lo sport del Comune di Cava de’ Tirreni prevedono per il biennio 2023/2025 spese per il riscaldamento degli impianti sportivi pari a zero, così come per l’erogazione dell’energia elettrica”. Lo sostiene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli in una interrogazione inviata al sindaco Vincenzo Servalli, all’assessore al Bilancio, Antonella Garofalo, all’assessore allo Sport, Annetta Altobello, e, per conoscenza, ai dirigenti Antonino Attanasio e Francesco Sorrentino, per avere chiarimenti in merito a quelle che sembrano vere e proprie incongruenze tra le spese per gli impianti sportivi segnate nel bilancio di previsione e la realtà delle cose.Cirielli, in una nota, ricorda: “Avevo già segnalato la vicenda in sede di approvazione del Bilancio di previsione, lo scorso 12 ottobre, senza ricevere però nessuna risposta da parte dell’Amministrazione. Stando così le cose, o i nostri impianti sportivi resteranno al buio e al freddo (e anche così sarebbe impossibile un importo stanziato pari a zero, perché sarebbe dovuto essere così per tutto l’anno), o c’è qualche altro capitolo di spesa che copre tali spese, oppure c’è qualche Babbo Natale sconosciuto che provvede ai pagamenti al posto dell’Ente comunale metelliano”.

Le critiche al bilancio

“Nel Bilancio Preventivo alla voce Enel Impianti Sportivi - prosegue Cirielli - le previsioni definitive del 2022 ammontavano a euro 30.000, mentre per il 2023 le previsione di spesa ammontano ad euro zero; per quanto concerne le Spese Telefoniche Impianti Sportivi, le previsioni definitive del 2022 ammontavano a euro 2.000, mentre per il 2023 le previsione di spesa ammontano ad euro 50; in riferimento alle Spese di Riscaldamento Impianti Sportivi, le previsioni definitive del 2022 ammontavano a euro 80.000, mentre per il 2023 le previsione di spesa ammontano a euro zero. Infine, per quanto concerne gli Interessi Passivi su Mutui Sport (CDP), le previsioni definitive del 2022 ammontavano a euro 71.330,91, mentre per il 2023 le previsioni di spesa ammontano a euro 26.500”. Il consigliere Cirielli ricorda, inoltre, che con la determina n. 1912 del 3 ottobre 2023 è stato aggiudicato definitivamente lo Stadio Comunale “Simonetta Lamberti” alla società sportiva Cavese Calcio, presupponendo che l’Amministrazione giustificherà tale decisione. Ma gli impianti sportivi presenti sul territorio cavese sono svariati, dalle varie Palestre Comunali al Campo di Calcio di Pregiato, e quindi non solo lo Stadio Comunale Simonetta Lamberti. Inoltre, il Bilancio di previsione è stato approvato il 12 ottobre 2023 e lo Stadio Comunale Simonetta Lamberti è stato aggiudicato nove giorni prima, come attesta la documentazione, e non il 1° gennaio 2023, giorno da cui ha valenza il Bilancio di Previsione.

Premesso tutto ciò, Italo Cirielli ha fatto formale richiesta di chiarimenti per conoscere in Consiglio comunale il motivo per cui le suddette voci di spesa ammontano a zero. “I capitoli sono rivolti solo allo Stadio Comunale o interessano anche gli altri impianti sportivi presenti sul territorio? – domanda Cirielli- Nel caso in cui siano rivolti solo allo Stadio Comunale, in quali capitoli di spesa sono inseriti i costi relativi all’illuminazione e al riscaldamento degli altri impianti sportivi? Anche se codesti capitoli fossero rivolti solo allo Stadio Comunale, essendo lo stesso aggiudicato il 3 ottobre 2023, per gli altri nove mesi, come si è provveduto a pagare l’illuminazione e il riscaldamento? Le spese sono inserite in un altro capitolo di Bilancio?”. “Chiedo a questa Amministrazione - conclude il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia - maggiore chiarezza e trasparenza nel dare informazioni alla città. Il rischio è che tali costi esistano e in una seconda fase diventino, come d’altro è spesso accaduto in questo ente, debiti fuori bilancio”.