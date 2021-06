Impianto Ecosider a Pontecagnano, ok dal Consiglio di Stato: opposizione contro Lanzara

L’opposizione la considera una sconfitta per il territorio, che ora si appresta ad ospitare sia l’Ecodistretto che l’impianto che sorgerà in Via Irno. I consiglieri Pastore, Ferro,Mangino,Mazza, Silvestri attaccano il sindaco: "Prima disse sì al sito, poi un no ma solo di facciata"

“La sentenza a favore di Ecosider è il risultato dell’incompetenza e dall’improvvisazione del sindaco”. È quanto affermano i cinque consiglieri di opposizione Gianfranco Ferro, Isabella Mangino, Angelo Mazza, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato il via libera ad Ecosider per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti ferrosi in via Irno rigettando punto per punto il ricorso dei Comuni di Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana.

La polemica

L’opposizione la considera una sconfitta per il territorio, che ora si appresta ad ospitare sia l’Ecodistretto che l’impianto che sorgerà in Via Irno. “La decisione del Consiglio di Stato – affermano i consiglieri di minoranza – è una sconfitta preannunciata e la dimostrazione di quanto il sindaco sia stato sprovveduto nel dichiararsi prima favorevole al sito e poi mettendo in atto un repentino cambio di posizione ma solo di facciata. Altrettanto assurda è la posizione dell’Asis, che nel suo Cda vanta la presenza di una consigliera comunale peraltro cognata del sindaco: il mancato coordinamento con le altre parti ricorrenti ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del suo intervento. Un teatrino ridicolo nel quale non reciteremo il ruolo degli spettatori inconsapevoli. Situazioni grottesche che mettono in evidenza l'incompetenza, l'improvvisazione e la mancanza di visione del sindaco Lanzara, il cui operato si sta rivelando catastrofico per la comunità. La sua difesa, compreso l’esposto in Procura presentato a marzo, è completamente artefatta e priva di reali appigli, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato. Nei prossimi giorni faremo richiesta ufficiale di visionare gli atti relativi al ricorso presentato dinnanzi al Tar per approfondire tutti gli aspetti di questa vergognosa vicenda. Una cosa è certa: continueremo a dare battaglia”.