Inaugurata la nuova "Casa Serena" a Cava: le precisazioni di Meridione Nazionale

Con una suggestiva cerimonia, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Soricelli, è stata inaugurata la sede ristrutturata di Casa Serena, la nota residenza per anziani di Cava de’Tirreni. Il vescovo, dopo aver personalmente celebrato nella cappella della struttura la solenne funzione religiosa, ha proceduto al taglio del nastro rosso e alla benedizione dell’edificio, degli ospiti e dei presenti. Un plauso particolare è stato fatto ai gestori, Aurelio Vangone e Lucia Balzano, che negli ultimi mesi si sono adoperati per ridare nuovo lustro ad una struttura fatiscente e insicura, e che hanno promesso ulteriori ripristini e miglioramenti.

Una meritata soddisfazione anche per il partito “Noi Moderati”, presenti all’evento con il Coordinatore cittadino e Consigliere Bruno D’Elia, e col Vice-coordinatore Francesco Maugeri. “Noi Moderati”, gruppo sempre attento ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione, si è apertamente battuto, con impegno e vigore, per scongiurare l’ipotesi quantomai vergognosa, avanzata dalla maggioranza comunale, della vendita di una struttura, voluta e realizzata per nobili fini sociali, al solo scopo di “fare cassa”. Oggi, grazie a questo impegno, “Noi Moderati” ha vinto la scommessa, e la politica vera, quella che guarda ai bisogni dei cittadini, e che persegue l’interesse collettivo e la dignità del singolo, segna un importante punto a suo favore.

Per amore della verità gli unici che si interessarono ed impedirono che il sindaco svendesse Casa Serena per fronteggiare i debiti del bilancio fu Meridione Nazionale. E l’altro ieri il sindaco, con coraggio veramente incredibile, ed una faccia di bronzo era li a festeggiare!! Ma quel che più stona è la presenza alla inaugurazione di Noi Moderati in carenza di visibilità, così denominati per distinguersi da i Noi Agitati che dovrebbero essere tutti gli altri partiti e politici da manicomio. Non parliamo poi del coordinatore cittadino e dei suoi accompagnatori che, incapaci di azioni politiche autonome, sono solo bravi a tentare di accaparrarsi i meriti altrui. Animelle sperse in cerca di autore. Per quanto ci riguarda continueremo a vigilare che gli impegni contrattuali assunti verranno mantenuti nell’unico ed esclusivo interesse degli anziani ivi residenti sia dal punto di vista della assistenza che dal punto di vista dei costi della pensione che non dovrà aumentare a tal punto dal trasformare la natura di beneficienza e carità di questo bene dono dei Cavalieri di Malta. Auguri sinceri alla nuova amministrazione che incontreremo presto per garantire loro tutta la massima collaborazione - se richiesta e ben accetta - di Meridione Nazionale.