Incendio nella zona industriale di Eboli, il Pd: “S’intervenga rapidamente per la tutela della salute”

L’incendio divampato ieri sera e protrattosi tutta la notte, coinvolgendo il capannone del Consorzio Jonico Ortofrutticoltori, eccellenza del comparto primario ebolitano, ha sconvolto, preoccupato e lasciato attonita l’intera città di Eboli. Il Partito Democratico intende esprimere piena vicinanza e solidarietà all’impresa tanto duramente colpita ed ai suoi numerosi lavoratori. Rivolgiamo un appello alle istituzioni - a tutti i livelli - affinché in questo difficilissimo momento intervengano in modo concreto e rapido per aiutare tanto l’impresa quanto i tanti lavoratori ivi impiegati.

A tutela della pubblica salute chiediamo inoltre, vista la notevole entità e la propagazione dell’incendio , alimentato peraltro dal forte vento presente in quel momento nella nostra area industriale, la convocazione urgente della Commissione Consiliare Sanità al fine di valutare le informazioni sui controlli in atto degli enti preposti (ARPAC, ASL, ecc.) e adottare le misure urgenti atte a contenere massimamente il temibile danno ambientale.

Nell’attesa che gli inquirenti individuino l’esatta causa all’origine dell’incendio, riteniamo necessario in questo momento difficile e delicato invitare gli abitanti della zona colpita a collaborare con le istituzioni e ad osservare scrupolosamente tutte le misure di prevenzione sì da contenere e limitare al massimo i danni alle cose e, soprattutto, alla salute delle persone.

Il Gruppo Consiliare PD

La Segretaria e il Coordinamento cittadino PD