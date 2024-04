Incendio discarica a Pontecagnano, De Sio (Noi Moderati): “Rischi per la salute dei cittadini”

“La Litoranea di Pontecagnano Faiano completamente dimenticata dalle istituzioni, abbandonata al suo degrado con tutte le conseguenze del caso per la salute dei residenti”. La denuncia arriva da Anna De Sio, coordinatrice locale di Noi Moderati per la città dei Picentini, la quale interviene dopo quanto accaduto questa notte: per cause ancora da chiarire è stata avvolta dalle fiamme la discarica a cielo aperto nell'area dell'ex discoteca Camino Real.

La denuncia

De Sio spiega: “Non è la prima volta che le fiamme avvolgono la discarica, episodio che mette in pericolo i cittadini che spesso fanno i conti con episodi di microcriminalità: una vera e propria discarica a cielo aperto che contiene materiale pericoloso per la salute pubblica. L’ex Camino Real rientra nei beni gestiti oggi dall’amministrazione comunale che dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini, decoro urbano e qualità della vita ma purtroppo nulla di tutto ciò accade. La zona della litoranea è ancora oggi ostaggio delle prostitute, nessuna azione di riqualificazione è stata messa in campo nonostante le tante sollecitazioni, soprattutto da parte dei residenti”. Duro anche l’intervento del coordinatore provinciale Luigi Cerruti: “La tutela della pubblica incolumità dovrebbe essere priorità per ogni amministrazione comunale ma chiaramente tutto è lasciato all’abbandono e al degrado assoluto. Inaccettabile quanto accaduto questa notte, auspichiamo che presto possa essere fatta chiarezza rispetto a quanto accaduto e punire gli eventuali responsabili”.