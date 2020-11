Carabinieri salvano anziani da incendio a Salerno, Cirielli (FdI): “Meritano la nostra riconoscenza”

“Il mio ringraziamento ai Carabinieri per il gesto eroico compiuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Salerno. Meritano tutta la riconoscenza della nostra comunità”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

Il messaggio

Il loro intervento è stato decisivo per salvare la vita a due coniugi rimasti bloccati all’interno di un appartamento a causa di un incendio. I militari dell’Arma, infatti, non hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco, ma si sono lanciati tra il fumo e le fiamme, mettendo in pericolo la loro stessa vita, per trarre in salvo la coppia di anziani. "Anche in questo caso, dunque, hanno rappresentato un importante esempio di abnegazione, coraggio e spirito di sacrificio, di cui come italiani dobbiamo essere orgogliosi. Invierò - conclude Cirielli - un ringraziamento al Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Gianluca Trombetti, per il comportamento encomiabile tenuto dai suoi uomini. Grazie Carabinieri”.