Inchiesta su appalti e cooperative a Salerno, Letta (Pd): "Rispettiamo la magistratura"

"Noi abbiamo sempre avuto e manteniamo anche oggi grande rispetto della magistratura e per le scelte e le sentenze. Le rispetteremo sempre, perche' questa autonomia e' sacrosanta". Queste le parole del segretario nazionale del Pd Enrico Letta a margine di un incontro del partito locale a Cascina, commentando con i giornalisti le inchieste giudiziarie che vedono indagati alcuni esponenti di spicco del Pd, in particolare quelle relative ai fanghi tossici Keu in provincia di Pisa e alle coop a Salerno dove e' indagato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La linea politica

Il leader dei democratici, sollecitato dai giornalisti, rassicura ancora: "Da parte mia non ci saranno mai atteggiamenti che non siano in questa linea, che si tratti di Salerno, della Toscana o di qualunque parte d'Italia. Questo è l'atteggiamento giusto rispetto a una divisione dei poteri che noi rispettiamo",