Appalti "truccati" al Comune, De Luca ironizza: "Aiuti alle cooperative? Vi voglio bene, ma stiamo lontani"

“Rappresentanti del terzo settore mi hanno chiesto un’interlocuzione, un aiuto, io sarò molto prudente. Quando vedo le cooperative sociali voi mi promettete un altro avviso di garanzia, vi voglio bene. Se ci incontriamo per strada non ci salutiamo, salutiamoci alla lontana”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento alla presentazione dell’associazione Est(ra)Moenia, facendo riferimento in maniera ironica alla vicenda che lo vede coinvolto come indagato nell’inchiesta sulle cooperative sociali di Salerno e il Comune.

L'ironia del governatore

De Luca si è soffermato sulla questione: “Magari tu cerchi di dare una mano alla cooperativa sociale, al terzo settore, perché se capisci che se fai una gara a mercato libero non ne vincerai neanche una, o no? Ti faranno un’offerta prezzi che per voi è insostenibile. Però siamo in Italia e dobbiamo fare finta, ancora una volta” ha concluso De Luca.