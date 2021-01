Inchiesta "Le Croci del Silaro" a Capaccio, l'europarlamentare Vuolo chiede trasparenza

"Trasparenza. Questa è l'unica strada percorribile per scardinare sistemi malavitosi da ogni angolo del nostro Paese. Grazie ad un lavoro encomiabile della Polizia di Stato coordinata dalla Procura salernitana scopriamo un sistema che fa male a chiunque creda nella legalità.

Undici misure cautelari e sequestri per 16 milioni di euro non sono una bazzecola e sono certa porteranno ad ulteriori approfondimenti. Necessario avere risposte a tutti i livelli amministrativi, trovo inaccettabile archiviare il tutto con un "noi estranei" sapendo che, a suo tempo, quelle sirene non suonavano certo per il popolo".