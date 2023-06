Troppi incidenti a Pontecagnano, Oriana Giraulo (Forza Italia): "Necessarie misure efficaci"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sulle strade del nostro paese, l'incessante balletto di veicoli si intreccia con le vite di milioni di persone. Tuttavia, dietro il fascino delle strade che si perdono all'orizzonte, si cela un aspetto sinistro che non possiamo ignorare: la sicurezza stradale. In un contesto in cui l'urgenza di raggiungere una meta sembra sovrastare ogni altra considerazione, le tragiche conseguenze degli incidenti stradali ci costringono a riflettere sulla necessità di adottare misure concrete per proteggere la vita umana. Oggi, più che mai, la lotta per ridurre il numero di vittime del traffico si fa sempre più pressante, e la sicurezza stradale diventa un imperativo etico e sociale che richiede un'azione decisa da parte di tutti gli attori coinvolti.

“È con grande preoccupazione che constatiamo l'assenza di misure efficaci volte a garantire la sicurezza di coloro che utilizzano le nostre strade ogni giorno”, queste le dichiarazioni di Oriana Giraulo, componente del direttivo di Forza Italia Pontecagnano Faiano, che continua:

“Le statistiche allarmanti e i tristi eventi che si verificano regolarmente sulle nostre strade richiedono una risposta immediata e concreta da parte delle autorità competenti. Il numero di incidenti e vittime è inaccettabile e non possiamo permettere che questa situazione continui ad aggravarsi.

È compito del governo assicurare infrastrutture stradali sicure e ben mantenute, nonché promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga tutti i cittadini. Tuttavia, la mancanza di interventi efficaci e la scarsità di risorse destinate alla sicurezza stradale ci pongono in una situazione di estrema fragilità.

Chiediamo con forza che siano adottate le seguenti azioni:

Investimenti adeguati: È fondamentale destinare risorse adeguate per migliorare l'infrastruttura stradale esistente e garantire la manutenzione costante. Strade in buone condizioni riducono il rischio di incidenti.

Educazione e consapevolezza: Dobbiamo promuovere campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a tutti i livelli, coinvolgendo scuole, associazioni e comunità locali. La formazione sulla sicurezza stradale deve diventare parte integrante del percorso educativo dei nostri giovani.

Controllo e sanzioni: È fondamentale incrementare i controlli sul rispetto delle norme stradali e garantire che le sanzioni per infrazioni siano effettivamente applicate. Solo così potremo scoraggiare comportamenti imprudenti e irresponsabili da parte degli automobilisti.

Incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi: Ridurre il numero di veicoli in circolazione può contribuire a diminuire il rischio di incidenti stradali.

La sicurezza stradale non dovrebbe essere un optional, ma un diritto fondamentale per tutti i cittadini.

Uniamo le nostre voci per chiedere un cambiamento reale e tangibile. La sicurezza stradale è un problema che ci riguarda tutti, e solo lavorando insieme possiamo sperare di ottenere un reale miglioramento".