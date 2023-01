Comuni terremotati del 1980: l'incontro a Palazzo Sant'Agostino e le proposte

Si è tenuto oggi presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno l’incontro programmatico e organizzativo promosso dal Comitato Sindaci e Amministratori Comuni terremotati del 1980 per fare il punto sullo stato della ricostruzione. Ha portato i saluti istituzionali il Presidente della Provincia Franco Alfieri. Presenti il Presidente del Comitato Nando Morra, il componente del Comitato regionale Michele Figliulo, il Presidente ALI Campania Domenico Volpe e oltre 20 rappresentanti dei Comuni del cratere del sisma. Ha partecipato anche una delegazione di amministratori della Basilicata.

“È il tempo delle soluzioni non certo delle lamentele. A distanza di 43 anni è necessario dettagliare cosa manca. Urge porre la questione del completamento della ricostruzione post sisma con grande rigore. Se il Governo è sordo, si devono trovare altre strade, con fondi diversi, più attuali. Se la legge 219 non è risolutiva bisogna puntare a finanziamenti europei, regionali. Sulle cose che ancora giacciono, che non sono state fatte è importantissimo il lavoro di coordinamento fra i Comuni e le due Regioni Campania e Basilicata.

Io come sempre rimango a disposizione e sicuramente mi faccio portavoce con gli altri Presidenti di Provincia perché questa ricostruzione non rimanga intrappolata in una sorta di questione meridionale, dove anche i terremoti risentono della differenza di sostegni economici fra Nord e Sud".